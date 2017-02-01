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ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

01/02/2017
LUCHSHEE_–_DETYAMДетская окружная клиническая больница Нижневартовска получила знак качества «Лучшее - детям». Это добровольная система сертификации. В первую очередь...
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1100

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

01/02/2017
MOLODYOZHNYJ_PARLAMENTАктивные и инициативные. Те, кто хотят изменить Нижневартовска к лучшему реальными делами. У вартовчан появилась такая возможность. При городской Думе...
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1100

ЗИМА ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

01/02/2017
ZIMA_ECSHYO_NE_ZAKONCHILAS_Зима ещё не закончилась и у вас есть ещё возможность купить по доступной цене качественную шубу из натурального меха....
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900

ОПЛАТА ПО-НОВОМУ

01/02/2017
OPLATA_PO-NOVOMUВ начале выпуска о нововведениях, которые принёс нам февраль. Отныне вартовчане начнут получать новые квитанции на оплату коммунальных услуг. Строка «за...
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1000

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

01/02/2017
ZABOTA_O_VETERANAHО Великой Отечественной сегодня вспоминали в очередной раз и в Нижневартовске. Ветераны и представители власти собрались вместе, чтобы отдать дань памяти...
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900

ЗАПРЕТ ПРОДЛЁН

31/01/2017
ZAPRET_PRODLYONЗапрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлен еще на два месяца. На это время все косметические средства и бытовая химия, содержащие...
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1100

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В

31/01/2017
VAKCINACIYA_PROTIV_GEPATITA_VВ Югре проходит вакцинация против гепатита В. От вирусного заболевания печени планируют привить почти три с половиной тысячи человек. Необходимые...
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900

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

31/01/2017
LUCHSHEE_–_DETYAMНу а к тем, кто всё-таки не сможет противостоять зловредным микробам, всегда придут на помощь профессионалы. Медики Нижневартовска не раз подтверждали...
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1600

2017 – Год здоровья в Югре

30/01/2017
2017_–_God_zdorovya_v_YUgre2017 в Югре объявлен Годом здоровья. На что в первую очередь обратят внимание в...
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2100

ВКУСНОЕ, СВЕЖЕЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ

30/01/2017
VKUSNOE,_SVEZHEE,_KACHESTVENNOEЯйца с городской птицефабрики, молоко с нижневартовских ферм, рыба с местных перерабатывающих заводов. Спрос на свежие и качественные продукты питания у...
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1700

ЗАПРЕТ ПРОДЛЁН

30/01/2017
ZAPRET_PRODLYONВ России на 60 дней продлен запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей с долей алкоголя более 25%. В данном случае речь идёт о непищевой продукции....
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2100

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

30/01/2017
EKONOMICHESKIE_NOVOSTIПричиной отравлений может служить и контрафактный алкоголь. Производится и продается он в большом количестве. Более того, спиртные напитки – основная...
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1400

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

27/01/2017
GLAVNOE_-_LYUDIВ Москве состоялся 16-й cъезд "Единой России". В его работе приняла участие заместитель председателя Думы ХМАО-Югры, член фракции «Единая Россия» Наталья...
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2300

УМНИКИ И УМНИЦЫ

27/01/2017
UMNIKI_I_UMNICYСегодня в Нижневартовске стартовал региональный этап всероссийской олимпиады по английскому языку. Показать свои знания приехали почти 80 старшеклассников...
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2800

НОВОСТИ от 1 Февраля 2017
2017 - Год экологии в России

2017 год в России объявлен Годом экологии и должен обратить внимание на окружающий нас мир. Но произойдет ли перезагрузка в вопросах экологической безопасности? Этот вопрос особенно актуален для нашего промышленного региона. Какие экологические проблемы в Нижневартовске наиболее актуальны и требуют решения в первую очередь? И есть ли у современного общества осознание того, что забота об экологии сегодня – это здоровье будущих поколений завтра. Об этом и не только поговорим в среду, 1 февраля, в 19 часов в программе «Полчаса в прямом эфире».
Задавать свои вопросы зрители могут уже сейчас на сайте телерадиокомпании «Самотлор».

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