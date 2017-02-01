ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

2017 - Год экологии в России

2017 год в России объявлен Годом экологии и должен обратить внимание на окружающий нас мир. Но произойдет ли перезагрузка в вопросах экологической безопасности? Этот вопрос особенно актуален для нашего промышленного региона. Какие экологические проблемы в Нижневартовске наиболее актуальны и требуют решения в первую очередь? И есть ли у современного общества осознание того, что забота об экологии сегодня – это здоровье будущих поколений завтра. Об этом и не только поговорим в среду, 1 февраля, в 19 часов в программе «Полчаса в прямом эфире».

Задавать свои вопросы зрители могут уже сейчас на сайте телерадиокомпании «Самотлор».

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